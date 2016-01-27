​Отозваны послы Азербайджана в ряде стран - СПИСОК

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Ильгара Юсиф оглу Мухтарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Мексиканских Соединенных Штатах и одновременно в Республике Коста-Рика, Республике Гватемала, Республике Колумбия, Республике Панама, Республике Перу и Республике Гондурас.

Как сообщает Report, глава государства также подписал распоряжение об отзыве Эльмана Идаят оглу Зейналова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Латвийской Республике.