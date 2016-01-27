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    ​Отозваны послы Азербайджана в ряде стран - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Ильгара Юсиф оглу Мухтарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Мексиканских Соединенных Штатах и одновременно в Республике Коста-Рика, Республике Гватемала, Республике Колумбия, Республике Панама, Республике Перу и Республике Гондурас.

    Как сообщает Report, глава государства также подписал распоряжение об отзыве Эльмана Идаят оглу Зейналова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Латвийской Республике. 

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