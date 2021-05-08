Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные

Интервью восточно-европейского бюро Report с главой Федерации профсоюзов Украины Григорием Осовым

Интервью восточно-европейского бюро Report с главой Федерации профсоюзов Украины Григорием Осовым.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень взаимодействия профсоюзов Азербайджана и Украины?

- Как стабильно положительные отношения. Мы давно знакомы с лидером Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттаром Судиддином Оглы Мехбалиевым. Часто встречаемся на различных мероприятиях, где представляем наши большие общественные организации, мы в одной семье Международной конфедерации профсоюзов. Мехбалиев является вице-президентом Международной конфедерации профсоюзов и, кстати, я тоже был избран вице-президентом этой конфедерации на конгрессе в 2019.

А главное - у нас крепкие двусторонние отношения, основанные на Меморандуме о сотрудничестве и взаимопонимании между нашими национальными профсоюзными объединениями, меморандум этот бессрочный. Мы осуществляем обмен опытом работы. Подчеркиваю, отношения у нас стабильные, хорошие и дружественные.

Пользуясь случаем, хочу выразить от Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) искреннюю благодарность Конфедерации профсоюзов Азербайджана за вклад и финансовую помощь в восстановлении Дома профсоюзов в Киеве, который пострадал после пожара во время Революции Достоинства в 2014 году.

- Какие отраслевые профсоюзы двух стран смогли наладить сотрудничество?

- Это уже традиционно - нефтяники и газовики. Для нас это важно. Добыча нефти в Азербайджане происходит быстрыми темпами за счет привлечения иностранных инвестиций и мы надеемся, что нечто подобное ожидает и Украину, что сюда также придут иностранные инвесторы. И нас интересует, каким образом будут сотрудничать украинские профсоюзы и работодатели в новых условиях. Другие важные направления - аграрный сектор и переработка, строительный бизнес и прочие.

- А расскажите подробнее об опыте работы украинских профсоюзов в агросекторе.

- Прежняя система хозяйствования в агросекторе была основана на государственной и колхозно-кооперативной собственности. Тогда профсоюзы чувствовали себя уверенно. После провозглашения независимости и разгосударствления этой собственности, агросектор стал преимущественно частной собственностью, поэтому нужно уметь наладить сотрудничество с частным инвестором и собственником. Это разносторонний сектор – растениеводство, животноводство, переработка, у нас в Украине перерабатывается подсолнух, в этот сектор инвестировали и иностранцы. Нужно выстроить горизонтальные связи с многочисленными компаниями, которые задействованы в Аграрно-промышленном комплексе. И еще важно, что у нас, в Украине происходит земельная реформа. Принят соответствующий закон. Это внесет изменения в деятельность компаний в агросекторе - появится рынок земли, из-за чего владельцы земли могут меняться через новые условия на этом рынке. В Азербайджане этого нет.

Нас ожидает очень сложный период - как пройти эту трансформацию и не потерять влияние профсоюзов в условиях земельной реформы. Происходит достаточно острая политическая борьба, в частности, в парламенте Украины, где часть депутатов категорически не воспринимают проведение земельной реформы из-за перспективы приобретения ее в собственность иностранными собственниками. Это создает нестабильность для тех, кто живет в деревне, потому что собственники могут перепродавать наделы земли. В Азербайджане, насколько мне известно, такого нет. Поэтому для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана, а также других государств, где подобные процессы уже имели место.

- Какова роль профсоюзов Украины в период пандемии?

- Взаимодействие в условиях пандемии продолжается исключительно дистанционно в рамках коммуникационных площадок, предоставляемых международными объединениями профсоюзов.

24 февраля 2021 в Украине стартовал процесс вакцинации против COVID-19. Вакцинация - это поэтапный процесс. Сначала прививки получат медицинские работники, учителя, социальные работники, военные, полицейские и наиболее уязвимые группы населения. Мы поддерживаем решение Правительства о таком порядке предоставления вакцин.

В то же время, что касается распределения вакцин в рамках международной программы COVAX, оно, по нашему мнению, не совсем справедливо для развивающихся стран. Более состоятельные государства решают эти вопросы в свою пользу и практически закупают все вакцины для своих граждан. И это понятно. Поэтому на примере Украины могу сказать, что к нам приходят препараты небольшими дозами с различных компаний, что вызывает неуверенность наших граждан. Люди спрашивают: можно ли сочетать вакцины различных производителей, не навредит ли это организму человека? Поэтому подход к распределению вакцин в рамках программы COVAX должен быть пропорциональным - и это наша принципиальная позиция.

Если говорить о роли профсоюзов, то мне кажется, что профсоюзы Азербайджана более интегрированы в эту работу. Украинские профсоюзы принимают в этом участие через Профсоюз работников здравоохранения Украины и другие профсоюзы, работающих в сфере жизнеобеспечения. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы работники, находящиеся на передней линии обороны от коронавирусной инфекции были максимально обеспечены средствами индивидуальной защиты, и получали дополнительную оплату труда за риски при выполнении своих обязанностей. Роль профсоюзов в том и состоит, чтобы комплексно защитить работников, оказывающих соответствующие услуги.

К распределению лекарств и вакцин мы не имеем отношения - это исключительно задача Правительства, Министерства здравоохранения. Мы не агитируем за вакцинацию, но и не призываем к сопротивлению этим процессам. Мы считаем, что это право каждого человека самому решать.

- Как профсоюзы помогают пострадавшим в результате военного конфликта на востоке Украины?

- Мы восстановили наши организации на территориях подконтрольных Украине в Донецкой и Луганской областях, там работают территориальные объединения профсоюзов и те областные организации всеукраинских профсоюзов, входящих в состав ФПУ. По Крыму - это другая история, потому что эта территория аннексирована. Доступа к ней мы не имеем. Мы знаем, что профсоюзы там реорганизованы. Мы с ними не поддерживаем контактов.

Для Луганской и Донецкой территориальных профобъединений мы открыты. Помогаем в восстановлении деятельности профсоюзов. Там, действительно, по состоянию войны, очень тяжелые условия для деятельности профсоюзов. Но наша миссия - быть рядом с людьми и помогать им во всем, чем только можем.

Наши областные организации пока справляются с вызовами и задачами, которые стоят перед ними. В частности, в Луганской области удалось быстро восстановить организационные структуры профсоюзов, оказывающих помощь членам профсоюзов в преодолении последствий конфликта.

Такая помощь оказывается также временно перемещенным лицам - людям, которые уехали из зоны конфликта, это примерно 1 млн. 600 тысяч человек, которые вынуждены были покинуть свои дома, работу и переехать на территорию подконтрольную нашей власти. Задача профсоюзов - через центры занятости помочь в трудоустройстве тех, кто желает и имеет возможность работать. По некоторым данным, около 440 тыс. человек уже нашли работу и были трудоустроены при содействии центров занятости и профсоюзов.

Что касается материальной помощи этим категориям граждан, то мы вносим свои предложения на этапе разработки в нормативно-правовые акты, которые принимаются Правительством и парламентом, наши предложения в большинстве принимаются. Они касаются социальной помощи, страхования и материального обеспечения. Несмотря на конфликтную ситуацию, права людей должны быть обеспечены.

В ближайшее время мы проведем 8-й съезд Федерации Профсоюзов Украины, дата съезда будет еще уточнена. Пользуясь случаем, приглашаем лидера Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттара Мехбалиева и азербайджанскую делегацию к участию в работе съезда.