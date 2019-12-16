Посол: Отношения Катара и Азербайджана основываются на искреннем сотрудничестве и взаимоуважении

В Баку состоялось мероприятие, посвященное Национальному дню Катара.

Как сообщает Report, открывший мероприятие посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль-Хинзаб отметил, что за короткий период Катар завоевал важные позиции на региональном и международном уровне.

По его словам, сегодняшняя церемония совпала с 25-летней годовщиной установления дипотношений между Катаром и Азербайджаном, связи между странами зиждятся на принципах "искреннего сотрудничества и уважения друг к другу".

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров в свою очередь поздравил Катар с Национальным днем. Он отметил, что сотрудничество Азербайджана и Катара носит дружеский характер, страны поддерживают друг друга на международной арене и поблагодарил Катар за поддержку Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

По словам К.Гейдарова, начавшая свою работу в 2016 году межправительственная комиссия по экономике, торговле и техническому сотрудничеству обеспечила важную платформу для развития сотрудничества между странами.

"Развитие торговых связей - это важная часть работы этой комиссии", - отметил министр, подчеркнув, что еще одним важным направлением сотрудничества являются инвестиции.

"Запуск рабочей группы по инвестициям, согласно решению, принятому на основе протокола второй встречи межправительственной комиссии, прошедшей в Катаре в феврале этого года, создал важную возможность для развития инвестиционных связей", - добавил К.Гейдаров.