Представительство Азербайджана: Отказ БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Милли Меджлис – серьезное нарушение мандата

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Постоянное представительство Азербайджана в ОБСЕ выразило обеспокоенность решением, принятым директором БДИПЧ ОБСЕ по отмене миссии по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана в ОБСЕ.

В заявлении с сожалением отмечается, что БДИПЧ ОБСЕ отказался отказался прислушаться к рекомендации азербайджанской стороны по пересмотру доклада оценочной миссии , в частности по сокращению числа краткосрочных и долгосрочных наблюдателей. «К сожалению, БДИПЧ ОБСЕ отказался внять обеспокоенности азербайджанской стороны и отклонил предложение по участию в консультациях касательно этих спорных рекомендаций», - говорится в заявлении.

«Отклонение приглашения по наблюдению за парламентскими выборами является серьезным нарушением директором БДИПЧ ОБСЕ возложенного на него мандата» ,- говорится в заявлении. Также отмечается, что это противоречит духу ОБСЕ, который заключается в диалоге и сотрудничестве.

«Тот факт, что решение БДИПЧ ОБСЕ принято сразу после соответствующей резолюции Европейского парламента по Азербайджану, в котором содержится призыв воздерживаться от наблюдения за парламентскими выборами в нашей стране, добавляет сомнений в независимость, добросовестность и профессионализм БДИПЧ».

В заявлении также подчеркивается, что «при наличии или же отсутствии наблюдения за выборами со стороны БДИПЧ ОБСЕ народ Азербайджана будет иметь возможность выразить свою волю на свободных и справедливых выборах».

Отметим, что сегодня пресс-служба ОБСЕ распространила заявление директора БДИПЧ ОБСЕ Майкла Линка, в котором он заявил, что миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Азербайджане 1 ноября направлена не будет.