ОТГ поздравила Азербайджан с Днем восстановления независимости

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети "X".

"От всей души поздравляем правительство и братский народ Азербайджана с 33-й годовщиной восстановления независимости Азербайджанской Республики, желаем успехов, стабильности и процветания", - говорится в сообщении.

Напомним, что завтра в Азербайджане отмечается День восстановления независимости. 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". В этом документе содержатся ссылки на Декларацию независимости от 28 мая 1918 года и заявление Верховного Совета Азербайджана от 30 августа 1991 года, а также подчеркивается, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики.

В этом году 18 октября отмечается 33-я годовщина восстановления независимости Азербайджана.