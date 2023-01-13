ОТГ осудило незаконную эксплуатацию природных ресурсов на территории Азербайджана

Организация тюркских государств (ОТГ) выступила с заявлением в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Организация тюркских государств (ОТГ) выступила с заявлением в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Об этом турецкому бюро Report в Анкаре сообщили в пресс-службе ОТГ.

"Это стало причиной мирных протестов представителей гражданского общества Азербайджана. Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана, их вывоз в Армению, незаконное присутствие остатков вооруженных сил Армении на территории Азербайджана и минирование территорий страны подрывают процесс нормализации отношений между сторонами и не служат обеспечению мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Секретариат ОТГ призвал к немедленному прекращению вышеупомянутых незаконных действий и поддерживает все усилия Азербайджана.