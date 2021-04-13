Президент: Освобожденные территории в четыре раза больше самого Люксембурга

Все это создает изменения в отношении к ЕС в целом

"После войны только глава МИД одной страны ЕС позволил себе неуместные заявления в отношении Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы в Университете ADA.

По его словам, только одна страна-член Европейского союза - Люксембург в ходе войны и после нее обрушивалась с критикой на Азербайджан.

"Все это создает изменения в отношении к ЕС в целом. После войны была только одна страна, чей глава МИД позволил себе неуместные заявления в отношении Азербайджана. Но мы хранили молчание, ответило только наш Министерство иностранных дел", - заявил президент.

Для сравнения, он подчеркнул, что территории, которые освободил Азербайджан, в четыре раза больше самого Люксембурга.