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D-8 проведет молодежный форум в Баку в июле

D-8 проведет молодежный форум в Баку в июле 14:55 Организация D-8 готовится провести молодежный форум в Баку в июле.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 15:09
D-8 проведет молодежный форум в Баку в июле

Организация D-8 готовится в июле в Баку провести молодежный форум.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил генеральный секретарь D-8 Исиака Абдулгадир Имам в видеообращении к участникам панельной сессии, проходящей в рамках молодежного форума ОЭС в Агдаме.

Он подчеркнул, что Баку в этом месяце примет также молодежный форум D-8:

"D-8 надеется на поддержку Азербайджана и других стран-участниц в реализации программ, помогающих раскрыть потенциал молодого поколения, а также на взаимодействие с партнерами и международными организациями, включая ОЭС".

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Версия на азербайджанском языке Bu ay Bakıda D-8-in Gənclər Forumu keçiriləcək

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