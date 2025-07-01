D-8 проведет молодежный форум в Баку в июле

14:55 Организация D-8 готовится провести молодежный форум в Баку в июле.

Организация D-8 готовится в июле в Баку провести молодежный форум.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил генеральный секретарь D-8 Исиака Абдулгадир Имам в видеообращении к участникам панельной сессии, проходящей в рамках молодежного форума ОЭС в Агдаме.

Он подчеркнул, что Баку в этом месяце примет также молодежный форум D-8:

"D-8 надеется на поддержку Азербайджана и других стран-участниц в реализации программ, помогающих раскрыть потенциал молодого поколения, а также на взаимодействие с партнерами и международными организациями, включая ОЭС".