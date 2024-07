Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приедет на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше, который состоится 5-6 июля.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь премьера Золтан Ковач в соцсети "X".

Он отметил, что саммит будет посвящен теме устойчивого будущего посредством сфер транспорта, климатической политики.

"Премьер-министр Орбан также примет участие в двусторонних переговорах с лидерами тюркских государств-партнеров", - отметил он.