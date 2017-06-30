Стала известна дата очередной встречи по переговорам о вступлении Азербайджана в ВТО - ВИДЕО

Стамбул. 30 июня. REPORT.AZ/ В конце июля пройдет очередная встреча по переговорам, связанным со вступлением Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом в заявлении турецкому бюро Report сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

"Переговоры продлятся с 24-го по 28-ое июля. Там должно пройти не только заседание нашей рабочей группы, но и обсуждение вопросов субсидий в сельском хозяйстве", - подчеркнул замминистра.

М.Мамедгулиев отметил, что в то же время должны состояться двусторонние переговоры с несколькими странами: "На данный момент эти страны устанавливаются. США, Евросоюз и другие страны уже заявили о своем согласии".

По его словам, в связи со вступлением Азербайджана в ВТО ведутся переговоры с 12-13 странами.