Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты

Интервью Report с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой

Интервью Report с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой

- Как встретил Вас Азербайджан? Каковы первые впечатления?

- Я приехала в Азербайджан несколько месяцев назад и сразу же ощутила себя здесь как дома. В последние недели я в основном занималась проведением встреч с партнерами и открывала для себя Баку. Обычно я начинаю свой день с прогулки по Приморскому бульвару, наслаждаясь видом на залив, свежим воздухом и пробуждением города ото сна. Люди здесь теплые и гостеприимные, невероятно вкусная еда. Я с нетерпением жду поездок в регионы, чтобы открыть для себя вашу прекрасную страну и пообщаться с людьми. В ближайшие дни предстоит первая поездка.

- Расскажите, пожалуйста, о приоритетах Вашей деятельности на посту резидента-координатора ООН в Азербайджане?

- 1 марта этого года между ООН и правительством Азербайджана был подписан рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы. Документ определил четыре основных приоритета для партнерства ООН и Азербайджана: инклюзивный рост, который снижает уязвимость и обеспечивает устойчивость; более сильные институты для лучшего предоставления государственных и социальных услуг; защита окружающей среды и борьба с климатическими изменениями; расширение прав и возможностей женщин и девушек во всех сферах жизни. Этот документ также был разработан с целью

восстановления после COVID-19 и недавнего конфликта. Таковы основополагающие направления деятельности ООН, поддерживающей усилия по устойчивому развитию в Азербайджане, и векторы моей работы.

В рамочном соглашении заявлены весьма амбициозные цели, для достижения которых нужны оперативные меры и мобилизация всех слоев общества. Для достижения ощутимого прогресса в направлении достижения целей устойчивого развития я буду тесно сотрудничать с партнерами в Азербайджане.

- В следующем году будет отмечаться 30-летие членства Азербайджана в ООН. Каковы планы ООН на этот год? Запланированы ли какие-либо мероприятия?

- Это - важная веха и прекрасная возможность совершить экскурс в историю успешного партнерства Азербайджана и ООН, а также рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества.

Первый офис ООН в Азербайджане был открыт в ноябре 1992 года. С той поры ООН - надежный партнер Азербайджана, сопровождавший его на пути от переходной к высокодоходной экономике и высокому индексу человеческого развития.

Для празднования этой знаменательной даты запланирован ряд мероприятий на 2022 год при участии представителей правительства, гражданского общества, научных кругов, частного сектора, СМИ и других партнеров.

- Оказывает ли ООН содействие Азербайджану в процессе разминирования освобожденных территорий?

- Мины представляют серьезную опасность, поэтому разминирование является приоритетом как для правительства Азербайджана, так и для ООН. Создание безопасной среды - одно из основополагающих условий для возвращения к привычной жизни людей в этих регионах и безопасного возвращения вынужденных переселенцев. Это важно и с точки зрения восстановления территорий, пострадавших в результате конфликта, в том числе восстановления инфраструктуры и сельскохозяйственной деятельности.

Сразу после подписания заявления 9 ноября 2020 года программа развития ООН (ПРООН) и служба разминирования территорий ООН (UNMAS) провели совместную оценочную миссию, чтобы помочь Национальному агентству по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). ПРООН, UNMAS и ЮНИСЕФ продолжают сотрудничать с правительством для поддержки стратегии по разминированию территории Азербайджана, включая повышение осведомленности населения и укрепление технического потенциала ANAMA. Эти усилия поддерживаются за счет средств в размере одного миллиона долларов США, выделенных из ПРООН и Центрального фонда ООН по чрезвычайным ситуациям, а также при финансовой поддержке Великобритании и других доноров.

В то же время ЮНИСЕФ, ANAMA и Министерство образования продолжают тесное сотрудничество в направлении осуществления мер по повышению осведомленности населения районов, пострадавших в результате конфликта. Сюда входит подготовка материалов в рамках образовательной программы о рисках взрывоопасных боеприпасов Explosive Ordnance RiskEducation (EORE) и обновление пособий для учителей и учебников для студентов.

На сегодняшний день 208,000 человек (более половины из которых дети), проживающих у некогда существовавшей линии соприкосновения, обеспечены учебными пособиями и материалами о взрывчатых веществах.

- В какой форме ООН готова помочь Азербайджану в усилиях по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории? Сколько времени может занять этот процесс?

- Верховный комиссариат ООН по делам беженцев уполномочен оказывать помощь лицам, вынужденно перемещенным в результате конфликта. Верховный комиссариат ООН по делам беженцев находится в постоянном контакте с правительственными органами для обсуждения путей наилучшей поддержки усилий, предпринимаемых в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Трудно предположить продолжительность этих работ, так как они включают ряд других мероприятий, включая разминирование и восстановление инфраструктуры. Тем не менее, могу сказать, что в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения СБ ООН и семья ООН продолжат свою деятельность в тесном контакте с соответствующими государственными структурами и учреждениями.

- Как вы оцениваете меры, принятые Азербайджаном, в борьбе с COVID-19? Оказала ли ООН поддержку Азербайджану в борьбе с пандемией и будет ли поддерживать впредь?

- Азербайджан оперативно принял обоснованные меры общественного здравоохранения для предотвращения распространения пандемии COVID-19 и минимизации социально-экономического воздействия кризиса на граждан. ООН сыграла роль основного партнера в обоих направлениях. Мы оказали Азербайджану поддержку в разработке плана по борьбе с коронавирусом, включая технические консультации по приобретению жизненно-важных медикаментов и вакцин, просветительской работе среди населения и оказания социальной поддержки уязвимым слоям.

Азербайджан внес вклад в борьбу с пандемией как на региональном уровне, так и в глобальном масштабе. Будучи председателем Движения неприсоединения, Азербайджан организовал саммит стран контактной группы и выступил инициатором специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященных борьбе с COVID-19. Приверженный многостороннему сотрудничеству и общей ответственности, Азербайджан оказал финансовую поддержку глобальным усилиям по борьбе с COVID-19, выделив 10 миллионов долларов США Всемирной организации здравоохранения в рамках глобального Плана стратегической готовности и реагирования.

Своевременные шаги дали свои положительные результаты, позволив в значительной степени контролировать соотношение статистических показателей инфицирования и смертности в стране. Сейчас основное внимание уделяется более широкому применению вакцин от COVID-19. В настоящее время более 35% населения Азербайджана получили две дозы вакцины. Это хороший показатель. Я надеюсь, что этот показатель продолжит расти в ближайшие месяцы.

Со своей стороны призываю граждан вакцинироваться. Вакцина позволит нам вернуться к нормальной жизни. Ношение масок, сохранение социальной дистанции и применение вакцин позволит нам положить конец пандемии и вернуться к привычной жизни. ООН продолжит тесное сотрудничество с правительством Азербайджана в области обеспечения доступа к вакцинам в рамках механизма COVAX и продвижения широкого и справедливого доступа к вакцинам.