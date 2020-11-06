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ООН приняла резолюцию на основе призыва Азербайджана

ООН приняла резолюцию на основе призыва Азербайджана Армения с первых дней выступала против инициативы созыва специальной сессии по борьбе с COVID-19
Внешняя политика
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6 ноября 2020 г. 11:14
ООН приняла резолюцию на основе призыва Азербайджана
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Президент Азербайджанской Республики во время проведенного 4 мая 2020 года онлайн-саммита Контактной группы Движения неприсоединения в ответ на COVID-19, выступил с инициативой созвать 31-ю специальную сессию Генассамблеи ООН в борьбе с пандемией COVID-19, инициатива была поддержана подавляющим большинством стран-членов ООН.

Специальная сессия Генассамблеи ООН по борьбе с пандемией COVID-19 была созвана 10 июля 2020 года, приняты соответствующие решения о руководящих структурах специальной сессии. Для проведения сложной работы по принятию резолюции по определению модальности специальной сессии, председатель Генассамблеи назначил постоянных представителей Азербайджана и Канады при ООН в качестве сопосредников, и в течение 3 месяцев проводились интенсивные и всесторонние переговоры с участием 193 государств-членов ООН.

В заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, поступившем в Report, отмечается, что 5 ноября 2020 года Генассамблея ООН на своем пленарном заседании приняла резолюцию о созыве специальной сессии, посвященной пандемии COVID-19.

"Согласно резолюции, на основе инициативы, выдвинутой президентом Азербайджанской Республики от имени стран-членов Движения Неприсоединения, принято решение 3-4 декабря текущего года провести специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную борьбе с COVID-19, на уровне глав государств и правительств.

В части открытия этого важного мероприятия, наряду с президентом Генассамблеи ООН, генеральным секретарем, президентом Экономического и социального совета и президентом Совета Безопасности ООН, предполагается выступление в качестве председателя от имени Движения Неприсоединения президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Армения с первых дней выступала против инициативы созыва специальной сессии по борьбе с COVID-19, являющейся одной из важнейших задач международной повестки дня в то время, когда весь мир страдает от пандемии коронавируса. Армения до последнего пыталась создать препятствия для этой инициативы и предпринять шаги, препятствующие выступлению председателя Движения Неприсоединения в ходе вступительной части обсуждения резолюции. Армения вновь столкнулась с жесткой позицией международной общественности, ее попытка была отклонена", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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