ООН отмечает свой 76-й день рождения

24 октября Организация Объединенных Наций (ООН) отмечает свой 76-й день рождения.

24 октября Организация Объединенных Наций (ООН) отмечает свой 76-й день рождения.

Как сообщает Report, в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.

В послании по этому поводу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал объединиться вокруг ценностей и идеалов организации для преодоления общих вызов и проблем.

"Семьдесят шесть лет назад Организация Объединенных Наций была создана как проводник надежды для мира, выходящего из тени катастрофического конфликта. Сегодня женщины и мужчины, работающие в ООН, несут эту надежду по всему миру",– сказал генсек ООН.

Он подчеркнул, что мир по-прежнему далек от совершенства, и сегодня об этом напоминают пандемия COVID-19, конфликты, голод, нищета и тяжелые климатические изменения.

"Но они также ясно дают понять, что единственный путь вперед – это солидарность. Мы должны объединить усилия для решения серьезных задач и продвижения вперед в реализации целей в области устойчивого развития", - призвал Гутерриш.

Он настоятельно рекомендовал как можно скорее обеспечить всеобщий доступ к вакцинам против COVID-19, а также добиваться защиты прав всех людей, особенно самых бедных и обездоленных, девочек и женщин, детей и молодежи.

Глава ООН подчеркнул, необходимо прилагать все усилия для разрешения конфликтов и решения проблем изменения климата.

Генеральный секретарь заявил, что ценности, лежащие в основе Устава ООН — мир, развитие, права человека и возможности для всех —актуальны и всегда будут таковыми.