ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая

Официальный представитель ООН прокомментировал загрязнение токсичными отходами реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района и впадающей в реку Араз, подвергшейся экологическому террору со стороны Армении.

Официальный представитель ООН прокомментировал загрязнение токсичными отходами реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района и впадающей в реку Араз, подвергшейся экологическому террору со стороны Армении.

Отвечая на вопрос Report об этом, глава отдела по связям с общественностью программы ООН по окружающей среде (UNEP - "The United Nations Environment Programme") Кейшамаза Рукикире сказала, что они не знали об этой проблеме.

"Азербайджанское государство не связывалось по этому вопросу с Программой ООН по окружающей среде (UNEP). Однако при необходимости экологическая программа в рамках нашего опыта и полномочий готова оказать помощь Азербайджану. Мы можем сделать это под координацией и руководством координатора-резидента ООН в Азербайджане", - сказал она.

Отметим, что программа ООН по окружающей среде (UNEP) координирует природоохранную деятельность государств-членов, осуществляет имплементацию экологической политики и практики развитых стран.