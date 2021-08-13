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ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая

ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая Официальный представитель ООН прокомментировал загрязнение токсичными отходами реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района и впадающей в реку Араз, подвергшейся экологическому террору со стороны Армении.
Внешняя политика
13 августа 2021 г. 08:53
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая

Официальный представитель ООН прокомментировал загрязнение токсичными отходами реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района и впадающей в реку Араз, подвергшейся экологическому террору со стороны Армении.

Отвечая на вопрос Report об этом, глава отдела по связям с общественностью программы ООН по окружающей среде (UNEP - "The United Nations Environment Programme") Кейшамаза Рукикире сказала, что они не знали об этой проблеме.

"Азербайджанское государство не связывалось по этому вопросу с Программой ООН по окружающей среде (UNEP). Однако при необходимости экологическая программа в рамках нашего опыта и полномочий готова оказать помощь Азербайджану. Мы можем сделать это под координацией и руководством координатора-резидента ООН в Азербайджане", - сказал она.

Отметим, что программа ООН по окружающей среде (UNEP) координирует природоохранную деятельность государств-членов, осуществляет имплементацию экологической политики и практики развитых стран.

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Версия на английском языке UN ready to assist Azerbaijan in cleaning Okhchuchay River
Версия на азербайджанском языке BMT: "Oxçuçayın təmizlənilməsində Azərbaycana kömək etməyə hazırıq"

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