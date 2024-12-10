ООН: Азербайджан добился прогресса в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Правительство Азербайджана достигло прогресса в разминировании, восстановлении, реконструкции и социально-экономическом развитии освобожденных территорий.
Об этом корреспонденту американского бюро
По ее словам, ООН продолжает поддерживать усилия правительства Азербайджана в контексте постконфликтного восстановления.
"Мы продолжим партнерство в этом направлении и остаемся верны нашим обязательствам по ускорению процесса достижения Азербайджаном целей устойчивого развития", - подчеркнула она.
Мабучи добавила, что представительство ООН в Азербайджане признает актуальность процесса разминирования как предварительного условия для безопасного возвращения, реинтеграции и реабилитации вынужденных переселенцев.
"Поддержка ООН включает: разминирование, обеспечение средств к существованию для вернувшихся вынужденных переселенцев, социальные услуги, юридическую помощь, восстановление окружающей среды и энергоэффективность", - заключила Канако Мабучи.