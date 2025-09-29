Омер Коджаман: Азербайджан играет ключевую роль в тюркском мире

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 09:44
    Учитывая стратегическое географическое положение, сегодня Азербайджан играет ключевую роль в тюркском мире, выступая важным звеном в развитии торговли и транспортных связей в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман заявил на конференции "Организация тюркских государств как региональный игрок в эпоху глобальной неопределенности" в Баку.

    По его словам, Азербайджан играет весомую роль в развитии и становлении ОТГ, как сильного регионального актора.

    "Примечательно, что документ о создании нашей организации - Нахчыванская декларация - была подписана в Азербайджане. Сегодня Азербайджан играет роль моста в тюркском мире", - добавил Коджаман.

    Он также напомнил, что скоро Азербайджан примет у себя саммит лидеров ОТГ: "6-7 октября этого года в прекрасном городе Габале пройдет саммит глав государств ОТГ. Полагаю, что обсуждения и идеи, которые станут результатом наших сегодняшних дискуссий на конференции, также внесут свой вклад в результаты саммита в Габале".

