Омбудсмен выступила с заявлением в связи с 27-й годовщиной трагедии 20 января

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова выступила с заявлением в связи с 27-й годовщиной трагедии 20 января 1990 года.

Как сообщает Report, заявление направлено генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности, Верховному комиссариату по правам человека, Европейской комиссии, Совету Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсмена, Азиатской ассоциации омбудсменов, Международному бюро мира, Универсальной федерации мира, уполномоченным по правам человека различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и зарубежных государств в нашей республике, диаспорским организациям.

В заявлении говорится, что с трагедии 20 января прошло 27 лет: "В ночь с 19 на 20 января 1990 года воинские части и бронетехника советской армии без всякого предупреждения вторглись в Баку и Сумгайыт, ряд городов и районов Азербайджана. В результате были грубо нарушены нормы международного права, соответствующие положения конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР, армянские националисты совершили жестокую расправу против нашего народа, вставшего на защиту своих земель в знак протеста против бесконечных территориальных притязаний".

В документе отмечается, что в результате специальной военной операции, осуществленной по указанию руководителей бывшего СССР, войска, вторгшиеся в Баку в нескольких направлениях, беспощадно убили 147 безоружных гражданских лиц независимо от национальности, возраста и пола, в столице, пригородных поселках и районах ранили 744 мирных граждан, сотни людей пропали без вести, 841 человек незаконно арестован. В Баку совершены неизмеримые по масштабу разрушения, с невиданной и особой жестокостью были убиты сотни безоружных мирных граждан, в том числе пожилые люди, женщины, молодежь и дети, взорван энергетический блок телевидения, нанесен серьезный ущерб административным зданиям, жилым домам, транспортным средствам.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев в своем заявлении от 21 января 1990 года относительно этих страшных событий, потребовал дать политическую оценку учиненной в Баку бойне и наказать виновников. По инициативе общенационального лидера Г. Алиева впервые Милли Меджлис дал официальную политико-правовую оценку этим событиям, заявив, что это преступление против человечности было учинено с целью сломить дух азербайджанского народа в борьбе за свободу и независимость.

"Мы надеемся, что мировая общественность, международные структуры поддержат справедливые требования Азербайджана, это жестокое преступление, учиненное против человечности, в скором времени получит свою международную правовую оценку в качестве акта геноцида, преступники не останутся безнаказанными", - говорится в заявлении.