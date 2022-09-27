Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт

Омбудсмен Сабина Алиева встретилась с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Деспиной Чацивасилиу в рамках ее визита в Страсбург и коснулась важности предоставления армянской стороной точных минных карт Азербайджану.

Омбудсмен Сабина Алиева встретилась с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Деспиной Чацивасилиу в рамках ее визита в Страсбург и коснулась важности предоставления армянской стороной точных минных карт Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

В ходе встречи была дана обширная информация о полномочиях омбудсмена.

В своем выступлении Омбудсмен рассказал о нарушениях прав человека, от которых страдает Азербайджан, и сказал, что жизненно важно быстро и полностью разминировать наши освобожденные территории. В этой связи С.Алиева коснулась важности предоставления армянской стороной нашей стране точных минных карт и напомнила, что этот вопрос был подчеркнут в отдельном докладе, адресованном международным организациям по этому вопросу.