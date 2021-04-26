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Омбудсмен: Назвать события 1915-го года "геноцидом" противоречит международному праву

Омбудсмен: Назвать события 1915-го года "геноцидом" противоречит международному праву Правительство Турции неоднократно объявляло свои архивы открытыми и приглашало международных экспертов провести расследование
Внешняя политика
26 апреля 2021 г. 16:48
Омбудсмен: Назвать события 1915-го года геноцидом противоречит международному праву
Джо Байден

"Использование в заявлении президента США Джо Байдена термина "геноцид" относительно событий 1915-го года не опирается ни на историческое, ни на правовое обоснование, а служит конкретным политическим целям".

Как передает Report, об этом говорится в распространенном Аппаратом омбудсмена заявлении.

В Аппарате омбудсмена сообщили, что после Первой мировой войны, в 1919-1920 -е годы официальные лица Османской империи создали в Мальте специальный трибунал для рассмотрения обвинений в преступлениях против армян, в судебном процессе, проведенном британскими судьями, не был подтвержден ни один факт совершения массового преступления на этнической почве: "Наряду с этим правительство Турции неоднократно объявляло свои архивы открытыми и приглашало международных экспертов провести расследование. Разумеется, знающие полную ложность и вымышленность всего этого армяне и их покровители ни разу не воспользовались этими предложениями, наоборот, проводили политику двойных стандартов. В этом связи еще раз заявляем, что название событий 1915-го года "геноцидом" совершенно неверно с точки зрения международного права, не имеет никакого правового и исторического обоснования".

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Aparatı: 1915-ci il hadisələrinin "genosid" adlandırılması beynəlxalq hüquqi baxımdan tamamilə yanlışdır

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