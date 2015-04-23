​Эксперт: Около 5 тыс. азербайджанцев сражались за Турцию в битве при Чанаккале

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Четко подготовленная оборона и высокий патриотизм турецких солдат помог Турции одержать победу в битве при Чанаккале.

Как сообщает Report, об этом заявил историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в ходе состоявшегося сегодня в Баку круглого стола, посвященного 100-летию победы Турции в битве при Чанаккале.

"Победа при Чанаккале имела огромное значение для будущего европейских государств и народов Кавказа. Суть операции стран, участвовавших против Турции – Германии, Франции, царской России – это захват Стамбула, что повлекло бы за собой парализацию страны и их быструю победу. Однако неожиданно четко подготовленная оборона турецкой стороны, высокая численность личного состава и высокий патриотизм турецких солдат не позволили захватить Стамбул", - заявил Р.Гусейнов.

Он также отметил, что в ходе операции с турецкой стороны участвовало по некоторым данным до 5 тыс. азербайджанцев. "В этот момент с Кавказа отправилось большое количество добровольцев, пожелавших воевать за Турцию. В самой битве при Чанаккале погибло около 3 тыс. азербайджанцев", - подчеркнул Р.Гусейнов.

По его словам, победа при Чанаккале – это часть не только истории Турции, но и азербайджанского народа.

"Фактически, победа в этой битве спасла турецкую государственность", - сказал историк. Он также добавил, что благодаря победе турки смогли построить свою собственную демократию, немалую помощь в становлении которой и оказала азербайджанская интеллигенция.

Он подчеркнул, что турецкая форма демократии была реализована при создании Азербайджанской демократической республики – первой демократии на Востоке – в 1918 году.

В ходе круглого стола была также презентована книга политолога Али Гаджизаде «1915 - Османское досье».

Коснувшись темы так называемого «геноцида» армян, А.Гаджизаде отметил, что в вышеупомянутый период армяне подняли мятежи в самой Турции в тылу при поддержке Франции и России. «Стали формироваться армянские добровольческие отряды, которые занимались истреблением и грабежами местного населения. В результате этого, Энвер-паша пишет телеграмму Талят-паше, в которой говорит, что весь Ванский регион охвачен мятежами, а жандармерия уничтожена армянскими мятежниками. Он просит разрешения на перемещение армян», - отметил политолог.

По его словам, ни в одном турецком документ нет ни одного даже намека на призывы официальных турецких лиц к убийству армянского населения.

Политолог также отметил, что демонстрируемое письмо Талят-паши в "мемориальном" комплексе в Цицерканаберде в Ереване, где якобы тот призывает убивать армян, является подделкой, причем достаточно грубой, о чем хорошо осведомлены западные историки.