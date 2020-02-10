ОИС: ​Выборы в Азербайджане прошли демократично

Мы не зафиксировали какие-либо нарушения на избирательных участках в ходе парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил член наблюдательной миссии от Организации исламского сотрудничества (ОИС) Али Аскер Мохаммади.

Он отметил, что несмотря на холодную погоду, люди приходили отдать свой голос за различных кандидатов: "Заявляем, что выборы в Азербайджане прошли демократично и прозрачно".

наблюдатель также отметил важную роль Азербайджан в ОИС: "Азербайджан для нас является братской, дружеской страной. Наш голос с вами. ОИС всегда пожжерживает правое дело Азербайджана".