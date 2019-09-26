​Огтай Асадов: В Азербайджане работают свыше 120 китайских компаний

За первые семь месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил 1,4 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов заявил на официальном приеме по случаю 70-й годовщины независимости современного Китая.

"Азербайджано-китайские отношения развиваются по всем направлениям. В частности, особо можно отметить политическое и экономическое сотрудничество. Более 120 китайских компаний задействованы в энергетическом и других секторах экономики Азербайджана. Кроме того, за первые семь месяцев товарооборот между нашими странами составил 1,4 млрд долларов", - сказал он.

Он также отметил, что Азербайджан и Китай уважают территориальную целостность друг друга, выразив благодарность за справедливую позицию Китая в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.