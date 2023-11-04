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Байрамов: Азербайджан заинтересован в дальнейшем ведении диалога с Арменией

Байрамов: Азербайджан заинтересован в дальнейшем ведении диалога с Арменией "В настоящее время мы ждем предложений от Армении".
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 21:15
Байрамов: Азербайджан заинтересован в дальнейшем ведении диалога с Арменией

В настоящее время официальный Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору. Азербайджан, как и прежде, заинтересован в дальнейшем ведении диалога с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Министр отметил, что место и форматы проведения встреч и форматы могут быть разными: "Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией. Недавно прошла встреча в формате "3+3". Хотя заранее встреча с армянским коллегой не была запланирована, однако она состоялась и длилась более 40 минут".

Байрамов напомнил, что после Отечественной войны в 2020 году идет работа по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и по всему комплексу сопутствующих вопросов.

"Посредничество главы Евросовета Шарля Мишеля, так называемый Брюссельский формат, положительно сказался на нормализации отношений",- добавил Байрамов

По словам министра, не имеет значения, где и на каких площадках проводятся встречи между двумя странами, главное итог: "Азербайджан использует все возможности для продолжения мирных переговоров".

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: “Hazırda Ermənistan tərəfindən təkliflər gözləyirik”

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