Байрамов: Азербайджан заинтересован в дальнейшем ведении диалога с Арменией

"В настоящее время мы ждем предложений от Армении".

В настоящее время официальный Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору. Азербайджан, как и прежде, заинтересован в дальнейшем ведении диалога с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Министр отметил, что место и форматы проведения встреч и форматы могут быть разными: "Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией. Недавно прошла встреча в формате "3+3". Хотя заранее встреча с армянским коллегой не была запланирована, однако она состоялась и длилась более 40 минут".

Байрамов напомнил, что после Отечественной войны в 2020 году идет работа по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и по всему комплексу сопутствующих вопросов.

"Посредничество главы Евросовета Шарля Мишеля, так называемый Брюссельский формат, положительно сказался на нормализации отношений",- добавил Байрамов

По словам министра, не имеет значения, где и на каких площадках проводятся встречи между двумя странами, главное итог: "Азербайджан использует все возможности для продолжения мирных переговоров".