Официальный Баку призвал Ереван воздержаться от военной эскалации

Азербайджан привержен мирному процессу и призывает армянскую сторону избегать военной эскалации, которая может поставить под угрозу усилия в этом направлении.

Азербайджан привержен мирному процессу и призывает армянскую сторону избегать военной эскалации, которая может поставить под угрозу усилия в этом направлении.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что утверждения МИД Армении о том, что предпринятые ВС Азербайджана в ответ на провокацию армянской стороны меры являются предлогом для эскалации, совершенно необоснованны.

После военной провокации, которая привела к ранению нашего военнослужащего, азербайджанская сторона устранила угрозу, исходящую от армянского военного поста. Это была чисто ответная мера, отметили в МИД.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения. В ответ на эту провокацию 13 февраля подразделения ГПС Азербайджана провели "операцию возмездия", был уничтожен армянский военный пост.