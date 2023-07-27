Официальный Баку: Попытки легитимизации незаконной деятельности будут решительно пресечены

Азербайджан, наряду с приверженностью своим международным обязательствам, будет решительно пресекать попытки легитимизации незаконной деятельности на своей территории.

Азербайджан привержен своим международным обязательствам и решительно пресечет попытки легитимизации незаконной деятельности на своей территории.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление верховного представителя Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности Жозепа Борреля от 26 июля.

Он подчеркнул, что, несмотря на начатые в декабре прошлого года акции протеста против незаконной деятельности Армении, по Лачынской дороге в течение дня проезжали сотни транспортных средств, включая принадлежащие Международному Комитету Красного Креста (МККК). После учреждения Азербайджаном пункта пропуска через государственную границу "Лачын" был обеспечен упорядоченный и прозрачный переход в течение дня в обоих направлениях.

"Несмотря на вооруженное нападение 15 июня на пропускной пункт "Лачын", попытки контрабанды, а также провокацию в виде отправки 26 июля автомобильного конвоя под предлогом "гуманитарного груза", азербайджанская сторона, продолжая сотрудничество с действующим в регионе МККК, организовала проезд армянских жителей в медицинских целях, создав возможность доставки медицинских грузов посредством МККК.

Что касается доставки более крупных грузов на территорию Азербайджана, то с учетом угроз, исходящих от Армении, Азербайджан выступил с предложением использовать дорогу Агдам–Ханкенди и другие альтернативные пути.

Хотя это предложение было положительно встречено международными партнерами, включая Европейский Союз и МККК, армянская сторона и лица, позиционирующие себя как представители местных армянских жителей, перекрывают дороги и препятствуют перевозке грузов. Это, как и спекуляции о "напряженной гуманитарной ситуации", является не чем иным, как политическими манипуляциями", - сказал официальный представитель МИД.