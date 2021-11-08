Официальный Баку назвал условия нормализации отношений с Арменией

Азербайджан предпринял соответствующие шаги по расследованию незаконной деятельности Армении, осуществлённой в рамках её почти 30-летней политики агрессии, нарушений международного права, военных преступлений, в том числе урбицида, культуроцида и экоцида,

Азербайджан предпринял соответствующие шаги по расследованию незаконной деятельности Армении, осуществлённой в рамках её почти 30-летней политики агрессии, нарушений международного права, военных преступлений, в том числе урбицида, культуроцида и экоцида, и привлечению виновных в этих нарушениях к ответу перед международным правосудием; данные шаги будут продолжены на последующем этапе. Наказание виновных представляет особое значение с точки зрения обеспечения справедливости и предотвращения рецидивов подобных преступлений в будущем.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю Дня Победы.

Наказание виновных представляет особое значение с точки зрения обеспечения справедливости и предотвращения рецидивов подобных преступлений в будущем.

«Основу стратегии перспективного видения Азербайджана составляют обеспечение прочного мира, развития и прогресса. С устранением фактора оккупации своих территорий, Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ.

Для обеспечения будущего мира и безопасности в регионе на данном этапе важно в полной мере исполнить положения трёхсторонних заявлений, и Азербайджан ожидает, что Армения адекватно отреагирует на предпринятые им шаги в этом направлении», - говорится в заявлении.