МИД: Азербайджанцы подверглись политике этнической чистки со стороны Армении

"Этническая чистка, геноцид и другие преступления против человечности, являющиеся неотъемлемой частью политики этнической ненависти и нетерпимости Армении в отношении азербайджанцев, продолжались в течение почти 30-летней политики военной агрессии, в том

"Этническая чистка, геноцид и другие преступления против человечности, являющиеся неотъемлемой частью политики этнической ненависти и нетерпимости Армении в отношении азербайджанцев, продолжались в течение почти 30-летней политики военной агрессии, в том числе в период 44-дневной Отечественной войны".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что наши соотечественники, изгнанные с родных земель в результате депортации проживающих в Армении азербайджанцев, а также оккупации территорий Азербайджана, подверглись политике этнической чистки со стороны Армении, мирное население стало жертвой актов геноцида, в том числе Ходжалинского, многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности.

"Ракетные атаки, совершенные в период 44-дневной Отечественной войны против мирного населения в отдаленных от линии фронта городах Гянджа, Барда, Тертер и др., в очередной раз продемонстрировали, что Армения на государственном уровне продолжает политику этнической чистки в отношении азербайджанцев", - говорится в заявлении.