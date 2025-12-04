Официальные лица Азербайджана и Канады обсудили двустороннее сотрудничество
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 23:11
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 32-м заседании Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Вене встретился парламентским секретарем МИД Канады Робертом Олифантом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
На встрече, согласно информации, было обсуждено двустороннее сотрудничество, региональное развитие и общие приоритеты в рамках ОБСЕ.
Последние новости
00:04
Обучение в госуниверситетах Грузии со следующего года будет бесплатнымВ регионе
00:00
В небе над Азербайджаном этой ночью можно будет наблюдать суперлуниеЭто интересно
23:42
Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
23:35
Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой двустороннее партнерствоВнешняя политика
23:22
Лидеры ДР Конго и Руанды подписали мирное соглашение в ВашингтонеДругие страны
23:11
Официальные лица Азербайджана и Канады обсудили двустороннее сотрудничествоВнешняя политика
23:08
В Сирии заработает платежная система VisaФинансы
22:58
Азербайджан и Франция обсудили вопросы двусторонней повесткиВнешняя политика
22:49