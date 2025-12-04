Официальные лица Азербайджана и Канады обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 32-м заседании Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ в Вене встретился парламентским секретарем МИД Канады Робертом Олифантом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

На встрече, согласно информации, было обсуждено двустороннее сотрудничество, региональное развитие и общие приоритеты в рамках ОБСЕ.