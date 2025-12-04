Azərbaycan və Kanada rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
- 04 dekabr, 2025
- 22:57
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Kanada Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) parlament katibi Robert Olifantla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq, regional inkişaflar və ATƏT çərçivəsində ortaq prioritetlər müzakirə olunub.
Foreign Minister of #Azerbaijan🇦🇿 met with Robert Oliphant, Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs of #Canada🇨🇦, on the margins of the OSCE Ministerial Council in Vienna.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
Bilateral cooperation, regional developments, and shared priorities within the OSCE… pic.twitter.com/KAn3uzLuJB
