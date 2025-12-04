İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan və Kanada rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 22:57
    Azərbaycan və Kanada rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Kanada Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) parlament katibi Robert Olifantla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq, regional inkişaflar və ATƏT çərçivəsində ortaq prioritetlər müzakirə olunub.

    Azərbaycan Kanada Ceyhun Bayramov

    Son xəbərlər

    22:57

    Azərbaycan və Kanada rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    22:50

    Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin cari perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    22:34

    Almaniya NATO-nun şərq cinahını qorumaq üçün Polşaya qırıcı təyyarələr yerləşdirir

    Digər ölkələr
    22:25

    Elmar Baxşıyev: "Son 5-6 oyunda "Araz-Naxçıvan"ı tanıya bilmirəm"

    Futbol
    22:19

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda "Naxçıvan" "Lənkəran"a qalib gəlib

    Komanda
    22:13

    Putin: Rusiya - ABŞ iqtisadi əlaqələrinin bərpası qarşılıqlı fayda verəcək

    Region
    22:07

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı"

    Futbol
    21:59

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    21:51

    Bu gündən dekabrın 17-dək Geminid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti