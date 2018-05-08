Официальный представитель МИД: Правительство Италии должно пресечь визит своих граждан в Карабах

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Между МИД Азербайджана и Италии прошли вторые консультации по консульским вопросам.

Как сообщили Report в МИД, сначала итальянская делегация встретилась с замминистра иностранных дел Азербайджана, послом Надиром Гусейновым.

В ходе встречи прошли обсуждения по поводу успешно развивающихся отношений между двумя странами в политической, экономической, энергетической и др. сферах.

Затем консультации по консульским вопросам, проходящие в столь знаменательный день - день, когда отмечается 26-летие дипломатических связей между Азербайджаном и Италией, были объявлены открытыми.

Касаясь переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, начальник Консульского управления МИД Азербайджана, посол Фаик Багиров заявил о необходимости решения конфликта в рамках соответствующих резолюций Совбеза ООН, а также международно признанных границ Азербайджана в рамках территориальной целостности и суверенитета. Также прошли обсуждения, связанные с принятием уполномоченными государственными органами Итальянской Республики необходимых мер для пресечения незаконных визитов на оккупированные Арменией территории Азербайджана без разрешения официального Баку и любой незаконной экономической и пр. деятельности.