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    Новруз Мамедов: Если хоть 1/10 происходящего в Ереване случилось бы в Баку, наши "доброжелатели" не умолкали бы целый месяц

    Это показатель двойных стандартов, потому что Армения не мусульманская страна

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "Если бы хоть десятая часть того, что происходит в Ереване, случилось в Баку, то наши "доброжелатели" не умолкали бы целый месяц".

    Как сообщает Report, об этом написал на своей страничке в Twitter заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, завотделом по внешним связям АП Новруз Мамедов.

    По мнению Н.Мамедова, прокомментировавшего проходящую в Ереване акцию против подорожания электроэнергии и молчание международных организаций по данному вопросу, все это говорит о двойных стандартах: "Однако посмотрите, как молчат сейчас CNN, BBC, Guardian, Independent, Amnesty International, HRW, Freedom House и другие. Это показатель двойных стандартов, потому что Армения -  не мусульманская страна".

    Напомним, что в Армении с 19 июня проходят акции в знак протеста против подорожания электроэнергии. Тысячи людей в различных городах и районах выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против решения правительства. Полиция разогнала акцию в Ереване 23 июня и арестовала 237 человек. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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