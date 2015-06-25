Новруз Мамедов: Если хоть 1/10 происходящего в Ереване случилось бы в Баку, наши "доброжелатели" не умолкали бы целый месяц

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "Если бы хоть десятая часть того, что происходит в Ереване, случилось в Баку, то наши "доброжелатели" не умолкали бы целый месяц".

Как сообщает Report, об этом написал на своей страничке в Twitter заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, завотделом по внешним связям АП Новруз Мамедов.

По мнению Н.Мамедова, прокомментировавшего проходящую в Ереване акцию против подорожания электроэнергии и молчание международных организаций по данному вопросу, все это говорит о двойных стандартах: "Однако посмотрите, как молчат сейчас CNN, BBC, Guardian, Independent, Amnesty International, HRW, Freedom House и другие. Это показатель двойных стандартов, потому что Армения - не мусульманская страна".

Напомним, что в Армении с 19 июня проходят акции в знак протеста против подорожания электроэнергии. Тысячи людей в различных городах и районах выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против решения правительства. Полиция разогнала акцию в Ереване 23 июня и арестовала 237 человек. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".