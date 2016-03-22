​Официальный Баку осуждает теракты в Брюсселе

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Официальный Баку осуждает теракты, совершенные в Брюсселе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном во вторник.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны резко осуждаются теракты, совершенные в столице Бельгии, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

"Выражаем соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Азербайджан, как государство, страдающее от терроризма, всегда вносило свой вклад в борьбу международного сообщества с терроризмом во всех его формах и проявлениях, и вместе с партнерами будет продолжать поддержку этой борьбе", - говорится в заявлении.