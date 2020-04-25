ОЕСD: Карантинный режим помог Азербайджану снизить распространение COVID-19

Более жесткие карантинные меры помогли странам Южного Кавказа замедлить распространение COVID-19.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) "COVID-19: кризисный ответ в странах Восточного партнерства".

В докладе отмечается, что после начала пандемии коронавируса нового типа страны Восточного партнерства быстро приняли меры, направленные на его сдерживание.

"Учитывая их близость к Ирану, Азербайджан, Армения и Грузия ввели ограничения на поездки и общественные собрания, а также закрыли школы. Однако распространение COVID-19 в регионе побудило большинство стран Восточного партнерства объявить более жесткие карантинные меры, а в некоторых случаях и чрезвычайное положение",- пишут авторы.

В докладе отмечается, что пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике. Финансовые рынки обычно первыми реагируют на экономическую неопределенность и являются хорошим индикатором того, насколько инвесторы доверяют рынкам. Тенденции доходности государственных облигаций и местных обменных курсов указывают на падение доверия инвесторов к экономике региона.

"Все страны Восточного партнерства, за исключением Азербайджана, испытали значительное обесценивание валюты и растущую доходность по государственным облигациям, что свидетельствует о повышенном беспокойстве по поводу стабильности государственных финансов в странах Восточного партнерства",- предупреждают авторы доклада.

Касательно Азербайджана, в докладе также отмечаются меры, препринятые со стороны правительства для преодоления экономических последствий пандемии.

"В Азербайджане введена широкая программа экономической поддержки, включающая десять пакетов поддержки на сумму 2,5 млрд. манатов. Первый пакет будет нацелен на четыре сектора экономики, которые, как ожидается, пострадают больше всего (включая туризм), при этом правительство планирует частично или полностью покрыть заработную плату работников. Второй пакет поддержки предназначен для оказания помощи микробизнесу",- подчеркивается в статье.