Очередной саммит ОЭС пройдет в Пакистане 1 марта

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Пакистан 1 марта проведет XIII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Предыдущий саммит ОЭС состоялся в 2012 году в Баку.

Отметим, что членами организации являются Иран, Азербайджан, Турция, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

ОЭС - евразийская политическая и экономическая межправительственная организация, основанная в 1985 году Ираном, Турцией и Пакистаном. Цель структуры - обсуждение путей по улучшению развития и стимулирования торговли и инвестиционных возможностей.