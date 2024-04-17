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Очередной провал парижской дипломатии или истинные причины отзыва французского посла

Очередной провал парижской дипломатии или истинные причины отзыва французского посла В настоящее время отношения между Францией и Азербайджаном, мягко говоря, натянуты. Официальный Париж в бурном порыве отозвал "для консультаций" посла Анн Буайон, главу дипмиссии в Баку, где некоторое время назад была уличена французская шпионская сеть. П
Внешняя политика
17 апреля 2024 г. 09:45
Очередной провал парижской дипломатии или истинные причины отзыва французского посла

В настоящее время отношения между Францией и Азербайджаном, мягко говоря, натянуты. Официальный Париж в бурном порыве отозвал "для консультаций" посла Анн Буайон, главу дипмиссии в Баку, где некоторое время назад была уличена французская шпионская сеть. Президент Эмманюэль Макрон даже нашел время и встретился в Елисейском дворце с госпожой послом: чем вызвано это "внимание" и "забота" к Южному Кавказу, в частности, к Азербайджану, догадаться нетрудно.

Примечательно, что "интерес" Парижа к региону обострился на фоне освобождения Азербайджаном своих территорий после 30-летней армянской оккупации. Видимо, это не входило в планы Франции, которая "добросовестно маскировалась" под беспристрастного посредника в рамках Минской группы ОБСЕ.

Но постепенно истинные намерения "пятой республики" стали проявлять себя в полной мере. Сначала Сенат Франции принял резолюцию, призывающую признать существовавшее тогда т.н. образование "Нагорный Карабах". Этот документ в корне противоречил резолюциям ООН, которые признавали территориальную целостность Азербайджана и требовали немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских сил с азербайджанских территорий. После краха этой попытки Париж прибег к очередной авантюре в присущей себе манере.

Так, к Лачынскому участку госграницы Азербайджана прибыли 10 фур с "гуманитарным грузом", отправленные из Еревана в сопровождении мэра Парижа Анны Идальго и мэра Страсбурга Жанны Барсегян. Впоследствии стало ясно, что это лишь банальное политическое шоу, ибо направившие эту "помощь" с самого начала знали, что данный шаг, предпринятый без согласования с азербайджанской стороной, обречен на провал.

Следующей попыткой Франции было продвижение антиазербайджанской резолюции в Совете Безопасности ООН. Но и тут усилия Парижа оказались тщетны, прежде всего, из документа была удалена формулировка "Нагорный Карабах". Внесение в проект документа выдвинутых Азербайджаном положений привело к снятию этого документа с повестки дня.

Крах дипломатии заставил Францию прибегнуть к более провокационным шагам, теперь путем шпионажа. Однако, бдительность компетентных органов Азербайджана позволило раскрыть сеть Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) (орган военной разведки - ред.) в Баку. 26 декабря прошлого года посол в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел, где ей сообщили об объявлении двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата в связи с "деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Им было предписано покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Было бы лучше, если французская внешняя политика включала уважение европейских ценностей и невмешательство во внутренние дела других государств. Предвзятые и антиазербайджанские шаги Парижа уже несколько лет не приносят никакого результата. Наоборот, нынешняя политическая ситуация складывается в пользу Азербайджана. В Баку неоднократно заявляли, что ни одно государство не может выступать с позиции силы. Азербайджан уже не тот, который был в 1990 году.

Теперь это государство с сильной армией и мощным экономическим потенциалом. Баку признает только диалог и язык взаимовыгодного сотрудничества. В остальных случаях последствия могут быть разрушительными.

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Версия на азербайджанском языке Bonapartın qırılmış qılıncı: Un torbası ilə Cənubi Qafqaza girən Paris başını itirib

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