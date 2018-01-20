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    Очередное заседание Рабочей группы по статусу Каспия намечено на февраль

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Очередное заседание специальной Рабочей группы по составлению текста проекта Конвенции по правовому статусу Каспия планируется провести в феврале".

    Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    "Что касается вопроса правового статуса Каспия, казахстанская сторона должна выступить с инициативой, объявив дату саммита согласовать, ее с другими странами. На конференции министров прозвучала мысль о первой половине года. До этого состоится встреча рабочей группы. Поскольку мы должны завершить работу по подготовке на английском языке текста согласованного коммерческого проекта и технические работы по другому тексту. Возможно, эта встреча состоится в феврале", - сказал Х.Халафов.

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