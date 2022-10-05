О нас

Очередная группа украинских детей проходит реабилитацию в Азербайджане

Очередная группа украинских детей проходит реабилитацию в Азербайджане В Азербайджан на реабилитацию прибыла очередная группа украинских детей.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 18:16
Очередная группа украинских детей проходит реабилитацию в Азербайджане

В Азербайджан на реабилитацию прибыла очередная группа украинских детей.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский cообщил на своей странице в Facebook.

Насыщенная двухнедельная программа для украинских детей включает в себя пребывание в знаменитом городе Габала, а также посещение достопримечательностей ряда регионов Азербайджана.

Отмечается, что в Баку и на территории консульского округа почетного консульства Украины в Шамахы были созданы специальные пункты для сбора и отправки гуманитарной помощи в Украину. Учреждение также оказывает регулярную помощь и поддержку украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома в Украине из-за войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Daha bir qrup ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gəlib

Экслюзивные новости

Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi