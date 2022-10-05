Очередная группа украинских детей проходит реабилитацию в Азербайджане

В Азербайджан на реабилитацию прибыла очередная группа украинских детей.

В Азербайджан на реабилитацию прибыла очередная группа украинских детей.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский cообщил на своей странице в Facebook.

Насыщенная двухнедельная программа для украинских детей включает в себя пребывание в знаменитом городе Габала, а также посещение достопримечательностей ряда регионов Азербайджана.

Отмечается, что в Баку и на территории консульского округа почетного консульства Украины в Шамахы были созданы специальные пункты для сбора и отправки гуманитарной помощи в Украину. Учреждение также оказывает регулярную помощь и поддержку украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома в Украине из-за войны.