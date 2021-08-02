Очередная группа азербайджанских пожарных прибыла в Турцию

По поручению президента Ильхама Алиева очередная группа пожарных Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики прибыла на территорию братской Турецкой Республики для тушения лесных пожаров и предотвращения их эскалации.

По поручению президента Ильхама Алиева очередная группа пожарных Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики прибыла на территорию братской Турецкой Республики для тушения лесных пожаров и предотвращения их эскалации.

Как сообщает корреспондент Report в Турции, коллектив МЧС встречали официальные лица и местные жители. В настоящее время азербайджанская группа направляется в район Мармарис, где произошли пожары.

В состав пожарно-спасательного отряда входят 1 вертолет, 53 единицы противопожарной техники и спасательной техники особого назначения, 220 пожарных и спасателей.

Отметим, что 30 июля первая группа из 100 сотрудников соответствующей пожарной части МЧС выехала в Турецкую Республику.