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Очередная группа азербайджанских пожарных прибыла в Турцию

Очередная группа азербайджанских пожарных прибыла в Турцию По поручению президента Ильхама Алиева очередная группа пожарных Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики прибыла на территорию братской Турецкой Республики для тушения лесных пожаров и предотвращения их эскалации.
Внешняя политика
2 августа 2021 г. 00:55
Очередная группа азербайджанских пожарных прибыла в Турцию

По поручению президента Ильхама Алиева очередная группа пожарных Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики прибыла на территорию братской Турецкой Республики для тушения лесных пожаров и предотвращения их эскалации.

Как сообщает корреспондент Report в Турции, коллектив МЧС встречали официальные лица и местные жители. В настоящее время азербайджанская группа направляется в район Мармарис, где произошли пожары.

В состав пожарно-спасательного отряда входят 1 вертолет, 53 единицы противопожарной техники и спасательной техники особого назначения, 220 пожарных и спасателей.

Отметим, что 30 июля первая группа из 100 сотрудников соответствующей пожарной части МЧС выехала в Турецкую Республику.

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