Объявлены дата и программа визита главы МИД Ирана в Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 24-25 января посетит Азербайджан.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 24-25 января посетит Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Было отмечено, что в ходе визита министр встретится с заместителем премьер-министра и председателем совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами Шахином Мустафаевым и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В рамках этого визита обе стороны обсудят ряд важных вопросов. Это вопросы, представляющие интерес в области двустороннего сотрудничества двух стран (проекты совместного сотрудничества, экономическое, политическое, культурное сотрудничество), участие Ирана в развитии шестистороннего регионального сотрудничества в формате подписанного между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября заявления, участие иранских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и вопросы иранско-азербайджано-российского трехстороннего сотрудничества в рамках коридора Север-Юг.

Ожидается, что в рамках регионального визита глава МИД Ирана посетит после Азербайджана Россию, Грузию, Армению и Турцию и обсудит с официальными лицами этих стран развитие регионального сотрудничества.