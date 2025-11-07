Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Объявлена программа визита Эрдогана в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 17:03
    Объявлена программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран написал на своей странице в сX.

    По его словам, турецкий лидер посетит Азербайджан для участия в мероприятии в Баку по случаю Дня Победы 8 ноября:

    "В рамках визита также предусмотрены встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который будет участвовать в церемонии, для обсуждения двусторонних, региональных и глобальных вопросов".

    Эрдоган Парад Победы Путь к Победе Ильхам Алиев Турция Пакистан Шахбаз Шариф
