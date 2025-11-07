Объявлена программа визита Эрдогана в Азербайджан

Объявлена программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как передает Report, об этом глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран написал на своей странице в сX.

По его словам, турецкий лидер посетит Азербайджан для участия в мероприятии в Баку по случаю Дня Победы 8 ноября:

"В рамках визита также предусмотрены встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который будет участвовать в церемонии, для обсуждения двусторонних, региональных и глобальных вопросов".