Объявлена программа визита Эрдогана в Азербайджан
- 07 ноября, 2025
- 17:03
Объявлена программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
Как передает Report, об этом глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран написал на своей странице в сX.
По его словам, турецкий лидер посетит Азербайджан для участия в мероприятии в Баку по случаю Дня Победы 8 ноября:
"В рамках визита также предусмотрены встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который будет участвовать в церемонии, для обсуждения двусторонних, региональных и глобальных вопросов".
