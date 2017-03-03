Обсуждены пути наращивания сотрудничества между Азербайджаном и Гродненской областью Беларуси

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов провел встречу с губернатором Гродненской области Беларуси Владимиром Кравцовым.

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, в ходе встречи обсуждались вопросы развития отношений между двумя странами.

Л.Гандилов, среди прочего, отметил, что азербайджанские власти готовы развивать экономические связи с Беларусью, как на межгосударственном, так и на региональном уровне. Был обсужден вопрос реализации ряда совместных проектов, касающихся перерабатывающей отрасли.

В.Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что белорусские предприятия давно и успешно сотрудничают с азербайджанскими коллегами. В частности, местные производители поставляют свою продукцию через торговый дом, открытый в Баку.

Озвученная на встрече идея сотрудничества с азербайджанскими производителями алкоголя также была воспринята позитивно. Глава региона отметил, что в реализации этого проекта могут участвовать местные ликероводочные заводы, расположенные в Гродно и Дятлово. При необходимости будут задействованы мощности Гродненского стеклозавода, выпускающего качественную тару различного назначения.