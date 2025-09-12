Обсуждены основные направления деятельности Азербайджана в рамках ОБСЕ

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в ходе визита в Чехию провел переговоры с рядом официальных лиц.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом обсуждены возможности сотрудничества на многосторонних площадках и в борьбе с изменением климата, включая подготовку к СОР30.

На встрече с председателем Постоянного совета ОБСЕ, постоянным представителем Финляндии при ОБСЕ Веса Хаккиненом стороны обсудили основные направления деятельности Азербайджана в ОБСЕ после принятия решения о роспуске Минской группы ОБСЕ, а также расширение деятельности ОБСЕ в современных международных условиях в областях, отвечающих интересам государств-участников, включая изменение климата, городское планирование и надлежащее управление.