Обсуждено развитие азербайджано-турецкого сотрудничества в судебной сфере

Турецкие и азербайджанские парламентарии обсудили развитие двустороннего сотрудничества в судебной сфере.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

Обсуждения прошли в рамках визита членов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в Турцию.

"В Великом национальном собрании (парламент - ред.) Турции вместе с председателем межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутатом из [правящей] Партии справедливости и развития от Стамбула Шамилем Айрымом встретились с председателем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиманом Амирасланововым и членом группы Эльдаром Гулиевым.

Провели продуктивную встречу для дальнейшего развития сотрудничества с дружественным и братским Азербайджаном во всех областях, в частности в судебной сфере.

Мы продолжим взаимодействие с Азербайджаном, руководствуясь принципом "одна нация, два государства", - подчеркнул турецкий министр.

Он также поблагодарил азербайджанских парламентариев за визит в Турцию.