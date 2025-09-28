Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Внешняя политика
    • 28 сентября, 2025
    • 01:49
    Обсуждено развитие азербайджано-турецкого сотрудничества в судебной сфере

    Турецкие и азербайджанские парламентарии обсудили развитие двустороннего сотрудничества в судебной сфере.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

    Обсуждения прошли в рамках визита членов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в Турцию.

    "В Великом национальном собрании (парламент - ред.) Турции вместе с председателем межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутатом из [правящей] Партии справедливости и развития от Стамбула Шамилем Айрымом встретились с председателем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиманом Амирасланововым и членом группы Эльдаром Гулиевым.

    Провели продуктивную встречу для дальнейшего развития сотрудничества с дружественным и братским Азербайджаном во всех областях, в частности в судебной сфере.

    Мы продолжим взаимодействие с Азербайджаном, руководствуясь принципом "одна нация, два государства", - подчеркнул турецкий министр.

    Он также поблагодарил азербайджанских парламентариев за визит в Турцию.

