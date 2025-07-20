Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и D-8

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и D-8

В рамках III Глобального медиафорума в Шуше состоялась встреча помощника Президента Азербайджана – руководителя отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Хикмета Гаджиева с генеральным директором Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8), послом Мустафой Озджаном.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице организации в социальной сети X.

Отмечается, что на встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и организацией D-8.

Кроме того, посол Озджан провел встречу с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджана Ахмедом Исмайыловым для обсуждения потенциальных возможностей сотрудничества в сфере медиа и коммуникаций.

Организация экономического сотрудничества D-8 объединяет восемь мусульманских государств. Она была основана по инициативе Турции 22 октября 1996 года в Стамбуле на Конференции по сотрудничеству в целях развития с участием Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана. Официальное учреждение организации состоялось 15 июня 1997 года на саммите глав государств и правительств этих восьми стран в Стамбуле. Секретариат организации находится в Стамбуле.