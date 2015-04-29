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    ​Обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ливией

    Глава МИД Эльмар Мамедъяров встретился с ливийским коллегой

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с находящимся в нашей стране с деловым визитом министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Мухаммедом аль-Хад Мифтех ад-Дейри.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече было отмечено о традиционных дружественных связях между азербайджанским и ливийским народами и благоприятных возможностях для сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.

    Э.Мамедъяров пожелал скорейшего воцарения мира и стабильности в Ливии и отметил о важности укрепления солидарности в исламском мире.

    Мухаммед ад-Дейри выразил удовлетворенность пребыванием в Азербайджане и отметил важность III Бакинского глобального форума.

    Он также заявил о необходимости изучения опыта Азербайджана, и добавил, что осуществляемые в стране экономические, социальные и др. проекты служат улучшению жизненного уровня народа.

    Мухаммед ад-Дейри заявил о заинтересованности Ливии в изучении богатого опыта Азербайджана в области обучения знаниям в нефтяной отрасли.

    На встрече провели обмен мнениям вокруг представляющих взаимный интерес региональных и глобальных вопросов. 

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