​Обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ливией

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с находящимся в нашей стране с деловым визитом министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Мухаммедом аль-Хад Мифтех ад-Дейри.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече было отмечено о традиционных дружественных связях между азербайджанским и ливийским народами и благоприятных возможностях для сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.

Э.Мамедъяров пожелал скорейшего воцарения мира и стабильности в Ливии и отметил о важности укрепления солидарности в исламском мире.

Мухаммед ад-Дейри выразил удовлетворенность пребыванием в Азербайджане и отметил важность III Бакинского глобального форума.

Он также заявил о необходимости изучения опыта Азербайджана, и добавил, что осуществляемые в стране экономические, социальные и др. проекты служат улучшению жизненного уровня народа.

Мухаммед ад-Дейри заявил о заинтересованности Ливии в изучении богатого опыта Азербайджана в области обучения знаниям в нефтяной отрасли.

На встрече провели обмен мнениям вокруг представляющих взаимный интерес региональных и глобальных вопросов.