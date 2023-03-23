Община Западного Азербайджана: Пашинян пытается подорвать право азербайджанцев на возвращение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением 23 марта 2023 года и попытался подорвать право изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением 23 марта 2023 года и попытался подорвать право изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В документе констатируется, что глава армянского правительства попытался представить тему Западного Азербайджана как территориальный вопрос.

"Отмечая тот факт, что азербайджанцы компактно жили на территории нынешней Армении, пока не были изгнаны, мы хотели бы подчеркнуть, что вопрос Западного Азербайджана является вопросом прав человека и он встал на повестку дня в результате проводимой правительством Армении политики этнических чисток и отказа от ликвидации последствий этой политики.

Еще раз подчеркиваем, что мы являемся законными жителями территории, которая называется Арменией, и возвращение в свои дома наше абсолютное и непоколебимое право.

Вместо того чтобы клеветать на положение национальных меньшинств в других странах, премьер-министр Армении безоговорочно должен создать условия для возвращения изгнанных из Армении жителей-азербайджанцев, прекратить политику незаконного заселения территорий, где проживали азербайджанцы, и уничтожения культурного наследия Азербайджана.

Вопрос о возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении, должен решаться в рамках механизмов верификации и гарантий для азербайджанцев и юридически обязывающего международного соглашения. Возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома и обеспечение там их индивидуальных и коллективных прав является необходимым условием для установления прочного мира в регионе", - говорится в заявлении.