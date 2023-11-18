Община Западного Азербайджана ответила на выступление Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване в очередной раз оклеветал Азербайджан и исказил деятельность Общины Западного Азербайджана.

Община Западного Азербайджана прокомментировала выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на прошедшем в Иреване заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором он в очередной раз оклеветал Азербайджан, исказив суть деятельности Общины Западного Азербайджана.

Как передает Report, в заявлении общины говорится:

"Напоминаем Пашиняну, отмечающему, что Азербайджан, называя Армению Западным Азербайджаном, готовится к военной агрессии против этой страны, что это та же Армения и то же правительство Н.Пашиняна, которые на протяжении 30 лет держали под оккупацией территории Азербайджана, кичились этим и в 2019 году в Ханкенди громогласно заявили миру, что "Карабах – это Армения, и точка", а позже сделали заявление, что «Армения никогда не предъявляла территориальных претензий к Азербайджану".

Что касается выражения "Западный Азербайджан", отметим, что это термин, происходящий из исторических и географических реалий, и его использование нашей общиной основано на праве на самоидентификацию, признанном международными конвенциями о правах человека.

Пусть Н.Пашинян, возражающий против этого выражения, объяснит, почему, по его логике, говорить "Арцах", "Нагорный Карабах" не является угрозой территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а использовать выражение "Западный Азербайджан" означает посягательство на суверенитет Армении!

Еще раз подчеркиваем, что Община Западного Азербайджана не имеет территориальных претензий к Армении и что мир и примирение могут быть достигнуты не сказанными ради красного словца речами Н.Пашиняна и созданием себе ложного имиджа "демократа", а искренними шагами. В связи с этим мы ожидаем, что правительство Н.Пашиняна признает право азербайджанцев вернуться на свои исконные земли в Армении и приступит к диалогу с общиной для достижения исторического примирения с западными азербайджанцами".