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Община Западного Азербайджана осудила предупреждение МИД Франции

Община Западного Азербайджана осудила предупреждение МИД Франции Общины Западного Азербайджана решительно осуждает необоснованное и предвзятое предупреждение МИД Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан по причине якобы имевших место задержаний и преследований французских граждан.
Внешняя политика
4 сентября 2024 г. 19:55
Община Западного Азербайджана осудила предупреждение МИД Франции

Община Западного Азербайджана решительно осуждает необоснованное и предвзятое предупреждение МИД Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан по причине якобы имевших место задержаний и преследований французских граждан.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что Франция, не выполняющая возложенные на нее Уставом ООН обязательства по деколонизации, проводящая политику неоколониализма и тем самым нарушающая основные права миллионов людей, не имеет права говорить о правах человека.

"В то время как Армения, по крайней мере, на словах признает территориальную целостность Азербайджана, тот факт, что Франция не идет на это, показывает, насколько она предвзято относится к Азербайджану", - говорится в заявлении Общины.

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Версия на азербайджанском языке İcma Fransadan Azərbaycana qarşı apardığı qarayaxma kampaniyasına son qoymağı tələb edib

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