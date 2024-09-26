Община Западного Азербайджана осудила документ, представленный депутатом шотландского парламента Кеннетом Гибсоном.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.
"Прежде всего, хотим подчеркнуть, что использование в документе термина "арцах", ассоциирующегося с этнической чисткой и оккупацией, является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - отмечается в заявлении.
"В документе имеет место попытка интерпретировать отказ карабахских армян от предложения Азербайджана о реинтеграции и их добровольный выезд из страны как принуждение, выдвигаются другие необоснованные претензии. Автор документа полностью игнорирует судьбу миллиона азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. В то же время в документе нет никакой информации о широкомасштабных разрушениях, совершенных Арменией на оккупированных ею территориях Азербайджана, об установке здесь 1,5 миллиона мин. В документе также ничего не говорится о том, что Армения препятствует возвращению сотен тысяч изгнанных азербайджанцев и пытается представить их право на возвращение в негативном свете.
Все это говорит о том, что данный документ является продолжением международной кампании, проводимой определенными силами, которые не признают факта, что конфликт был решен в соответствии с международным правом, и пытаются вновь его разжечь. Решительно осуждаем подобные шаги и требуем от членов шотландского парламента прекратить эту провокацию", - говорится в заявлении.