Община Западного Азербайджана осудила документ, представленный депутатом шотландского парламента

Община Западного Азербайджана осудила документ, представленный депутатом шотландского парламента Кеннетом Гибсоном.

Община Западного Азербайджана осудила документ, представленный депутатом шотландского парламента Кеннетом Гибсоном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Прежде всего, хотим подчеркнуть, что использование в документе термина "арцах", ассоциирующегося с этнической чисткой и оккупацией, является неуважением к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - отмечается в заявлении.

"В документе имеет место попытка интерпретировать отказ карабахских армян от предложения Азербайджана о реинтеграции и их добровольный выезд из страны как принуждение, выдвигаются другие необоснованные претензии. Автор документа полностью игнорирует судьбу миллиона азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. В то же время в документе нет никакой информации о широкомасштабных разрушениях, совершенных Арменией на оккупированных ею территориях Азербайджана, об установке здесь 1,5 миллиона мин. В документе также ничего не говорится о том, что Армения препятствует возвращению сотен тысяч изгнанных азербайджанцев и пытается представить их право на возвращение в негативном свете.

Все это говорит о том, что данный документ является продолжением международной кампании, проводимой определенными силами, которые не признают факта, что конфликт был решен в соответствии с международным правом, и пытаются вновь его разжечь. Решительно осуждаем подобные шаги и требуем от членов шотландского парламента прекратить эту провокацию", - говорится в заявлении.