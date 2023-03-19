Община: Призываем правительство Армении создать условия для мирного и безопасного возвращения азербайджанцев

Тема Западного Азербайджана вышла на повестку дня в результате проводимой правительством Армении политики этнической чистки.

Тема Западного Азербайджана появилась на повестке дня в результате проводимой правительством Армении политики этнической чистки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Общины Западного Азербайджана.

В Общине сообщили, что своим заявлением от 18 марта Министерство иностранных дел Армении предприняло очередную попытку подорвать право азербайджанцев, изгнанных из этой страны, на возвращение: "Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что тема Западного Азербайджана, являющаяся вопросом прав человека, появилась на повестке дня в результате политики этнической чистки правительства Армении и отказа устранить последствия этой политики. Наша организация была основана в 1989 году, и с тех пор мы последовательно боремся за реализацию нашего права на возвращение. Всем известно, что Армения - моноэтническая страна. Армяне, которые до недавнего времени составляли меньшинство на этой территории, сейчас составляют более 99% населения. Еще раз подчеркиваем, что мы являемся законными жителями территории, называемой Арменией, и вернуться в свои дома - наше абсолютное право. Армения, независимо от характера отношений с Азербайджаном, должна создать условия для возвращения изгнанных с ее территории жителей".

Община призвала правительство Армении положить конец незаконной политике заселения, проводимой в населенных пунктах, где проживали азербайджанцы, разрушению нашего культурного наследия: "Мы еще раз призываем правительство Армении создать условия для мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, являющихся законными жителями этой территории".